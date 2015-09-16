Саакашвили объяснил назначение Сакварелидзе прокурором Одесчины

Назначение Давида Сакварелидзе прокурором Одесской области связано с необходимостью расследования масштабных злоупотреблений в земельной и медицинской сферах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили сегодня на брифинге, представляя Сакварелидзе представителям СМИ.

Читайте такжеВ Одессе Сакварелидзе представлен в качестве нового прокурора области

Глава ОГА привел в пример Одесскую областную клиническую больницу, в которой, по его словам, пациентам не выдают даже простые лекарства.

«Фармацевтическая мафия их (пациентов – УНИАН) заставляет покупать лекарства в три дорога в больничных аптеках», - заявил Саакашвили.

Также, по его словам, в регионе – председатели сельских советов разбазаривают землю, принадлежащую обществу. В связи с этим Саакашвили заявил, что намерен добиться запрета для сельсоветов продавать (приватизировать) землю по «старой схеме».

«Поэтому приход сюда Сакварелидзе, конечно, связан с этими делами. Но это и надежда на лучшее будущее», - сказал председатель областной администрации.

Саакашвили заявил, что Сакварелидзе – его давний соратник, а также сообщил, что впервые за время своего назначение главой ОГА сегодня зашел в здание прокуратуры области.

«Сразу сказал, это было более 3 месяцев назад, что пока здесь есть старое руководство, старые прокуроры, мне здесь нечего делать. Мне с ними не о чем разговаривать. Я переслал им десятки дел, на которые не получил никакого ответа», - сказал глава ОГА, отметив, что речь опять-таки о коррупционных схемах в области медицины и земельной приватизации.

Читайте такжеПорошенко заявил о крупнейшем за всю историю обновлении прокурорского состава

По словам руководителя области, Генеральный прокурор Виктор Шокин также поручил Сакварелидзе расследовать дела в сфере коррупции в пределах всей страны. Ранее данных полномочий у нового прокурора области не было. «Антикоррупционный натиск», как отметил Саакашвили, который начнется в Одессе, распространится на всю Украину.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе руководящему составу прокуратуры Одесского региона представлен новый прокурор области Давид Сакварелидзе, который в настоящее время занимает также должность заместителя генерального прокурора Украины.