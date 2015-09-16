ЕС должен вновь научиться бояться войны, страх перед которой был гарантом мира - британский дипломат

Такое мнение он высказал в Брюсселе во время конференции "Кризис в Украине и будущее европейской безопасности", организованной Бельгийский королевским Институтом международных отношений Эгмонд, передает собственный корреспондент УНИАН.

Купер сейчас является главным экспертом одного из ведущих в Европе аналитических центров "Европейский Совет по иностранным делам".

Купер аргументировал свое мнение атмосферой периода 80-90-х годов прошлого века.

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"Это был период, когда не было обязательно, чтобы все доверяли друг другу, понимали друг друга, но это был период, когда все имели общее, чтобы достичь важных договоренностей, которые защищали мир. Что они имели общего? Ответ таков - у них был сильный страх перед войной в Европе. Недоверие, понимание, но страх, который объединяет людей", - сказал дипломат.

Купер указал на тот факт, что Россия меняет границы силой, нарушает территориальную целостность других стран.

"Почему это так? Есть предположение, которое говорит о том, что, возможно, Россия верит, что можно вести небольшую войну, и за это ничего не будет, что можно иметь небольшую войну без риска бесконтрольной эскалации конфликта, которого в прошлом боялись все. И - это, чего боюсь я", - отметил он.

При этом дипломат привел цитату 32-го президента США Франка Рузвельта, который сказал, что "нечего бояться, кроме страха".

По его мнению, также в настоящее время в Европе отсутствует и статус-кво.

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"В прошлом был статус кво, который все хотели законсервировать. Статус-кво в отношениях Восток-Запад, который включал доктрину Брежнева - устанавливал консенсус. На этот момент понятно, что у нас нет статуса-кво: Россия имеет определенную точку зрения относительно своих отношений со своими соседями; ни тем, кто на Западе, ни соседям это не нравится. Определенным образом все пытаются изменить статус кво - Россия пытается изменить статус-кво, создавая нечто, что выглядит как сфера влияния, соседи пытаются изменить свой статус-кво, пытаясь убежать от этой сферы влияния, а Запад их поддерживает. От Европы, в которой все хотели оставить статус-кво, мы имеем Европу, в которой различные силы так или иначе по разным причинам хотят это изменить. Это - еще одна причина, чтобы бояться. Поэтому то, что я советую всем - мы должны бояться", - подчеркнул дипломат.