У Януковича есть подарок от Порошенко за $1,8 млн - Портнов (фото)

Об этом сообщил экс-заместитель Администрации президента Андрей Портнов, передают«Комментарии».

«В 2010-2013 годах Петр Порошенко, нижайше раскланиваясь в благодарении и чинопочитании, систематически любезно поздравлял, узурпировавшего власть бывшего президента, с днем рождения. Украинская политическая элита знает, что в тот момент Петр Алексеевич был министром, но хотел стать или мэром Киева или каким-то еще более важным начальником.

<…> А подарок в 2012 году Петр Порошенко подарил Виктору Януковичу обычный. Картину Ивана Константиновича Айвазовского 1851 года «Константинополь на рассвете», купленную Петром Алексеевичем через галерею… », - написал Портнов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в 2007 году цена этой картины на Sotheby´s составляла 1,8 млн долларов США.