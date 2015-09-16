В "Народном фронте" призывают к отставке ряда министров: "Первый на вылет - Демчишин"

Как передает корреспондент УНИАН, Гузь отметил, что "часть министров надо переформатировать".

"Первый на вылет, это Демчишин", - подчеркнул Гузь.

По его словам, планируется, что в ближайшее время Демчишин должен отчитываться перед украинским парламентом. Гузь считает, что перед этим отчетом Демчишин должен "показать украинскому парламенту заявление об увольнении".

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Гузь обвинил Демчишина в недофинансировании строительства шахты № 10 в Волынской области, в задержке зарплат шахтерам. По его словам, из предусмотренных в бюджете 200 млн грн на достройку шахты по состоянию на середину сентября получено лишь 50 млн грн.