В "Народном фронте" призывают к отставке ряда министров: "Первый на вылет - Демчишин"
Народный депутат Украины Игорь Гузь (фракция "Народный фронт") призывает коалицию к увольнению ряда министров и, в первую очередь, Владимира Демчишина с должности министра энергетики и угольной промышленности.
Как передает корреспондент УНИАН, Гузь отметил, что "часть министров надо переформатировать".
"Первый на вылет, это Демчишин", - подчеркнул Гузь.
По его словам, планируется, что в ближайшее время Демчишин должен отчитываться перед украинским парламентом. Гузь считает, что перед этим отчетом Демчишин должен "показать украинскому парламенту заявление об увольнении".
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Гузь обвинил Демчишина в недофинансировании строительства шахты № 10 в Волынской области, в задержке зарплат шахтерам. По его словам, из предусмотренных в бюджете 200 млн грн на достройку шахты по состоянию на середину сентября получено лишь 50 млн грн.