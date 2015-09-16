ВР может разорвать сотрудничество с РФ по строительству блоков Хмельницкой АЭС (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, среди прочего, сегодня парламент планирует ратифицировать Конвенцию между правительствами Украины и Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении налоговому уклонению.

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Кроме того, депутаты должны ратифицировать соглашения между правительствами Украины, Чехии и Словакии о воинских захоронениях.

Также ВР рассмотрит вопрос о ратификации Конвенции Международной организации труда об основных целях и нормах социальной политики.

Среди других вопросов сегодня в повторном первом чтении будет рассматриваться законопроект о перечне объектов права государственной собственности, которая не подлежит приватизации, и некоторые вопросы деятельности объектов, исключаемых из такого перечня.