ВР может разорвать сотрудничество с РФ по строительству блоков Хмельницкой АЭС (прямая трансляция)
Сегодня Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект о прекращении действия Соглашения между Кабмином Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.
Как передает корреспондент УНИАН, среди прочего, сегодня парламент планирует ратифицировать Конвенцию между правительствами Украины и Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении налоговому уклонению.
Читайте такжеРада определила дату начала временной оккупации Крыма
Кроме того, депутаты должны ратифицировать соглашения между правительствами Украины, Чехии и Словакии о воинских захоронениях.
Также ВР рассмотрит вопрос о ратификации Конвенции Международной организации труда об основных целях и нормах социальной политики.
Среди других вопросов сегодня в повторном первом чтении будет рассматриваться законопроект о перечне объектов права государственной собственности, которая не подлежит приватизации, и некоторые вопросы деятельности объектов, исключаемых из такого перечня.