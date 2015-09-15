Посол Польши в Украине анонсировал три встречи Дуды с Порошенко в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Польши в Украине Генрик Литвин сказал на заседании медиа-клуба, посвященного украинско-польским отношениям.

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Дипломат напомнил, что недавно Украину посетил специальный посланник президента Польши Кшиштоф Щерский, который провел встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным и другими представителями украинского правительства.

"Наш новый президент хочет поддержать стратегическое партнерство, и хочет укрепить это партнерство", - подчеркнул Генрик Литвин.

В этой связи он отметил, что в 2015 году запланированы 3 встречи президентов Польши и Украины, и что первая такая встреча состоится в Нью-Йорке в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.