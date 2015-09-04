Порошенко пригласил президента Польши посетить Украину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь на встрече Порошенко со специальным посланником президента Польши государственным секретарем Канцелярии Кшиштофом Щерским.

Глава Украинского государства выразил благодарность Польше за неизменную активную позицию и солидарность в отстаивании интересов Украины на международной арене, в частности на пути европейской интеграции.

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Президент отметил потенциал и важность развития отношений между странами. В частности, особое внимание Украина уделяет усилению военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках украинско-польско-литовской бригады.

Щерский подтвердил неизменность позиции польского президента о продолжении стратегического партнерства между странами.

Собеседники обсудили «дорожную карту» контактов лидеров Украины и Польши.

Глава Украинского государства пригласил президента Польши Анджея Дуду посетить Украину.

«Развитие наших отношений сделает страны более сильными и усилит уровень доверия», – уверен Порошенко.

Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Донбассе. Президент Украины сообщил, что в течение 6 суток сохраняется режим прекращения огня, что дает осторожную надежду на мирное развитие процесса».

Собеседники подчеркнули важность объединения усилий международного сообщества в установлении мира в Украине и сохранении безопасности в Европе.

«Господин Дуда заверил, что одна из важнейших задач во внешней политике – это безопасность и достижение мира в регионе. В этом контексте развитие ситуации в Украине критически важное», – отметил госсекретарь Канцелярии президента Польши.

Во время встречи акцентировалось внимание на деструктивности позиции террористов относительно намерений провести незаконные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые подрывают Минский процесс.

Также был обсужден ход конституционной реформы в Украине, в частности, в сфере децентрализации. Президент подчеркнул, что реформа по децентрализации базируется на польской модели и при активной поддержке польских экспертов.

Порошенко поблагодарил за теплые поздравления, направленные Дудой в адрес президента Украины и украинского народа по случаю Дня независимости Украины.