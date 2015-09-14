Порошенко: После российской агрессии я ничего не боюсь

Об этом глава Украинского государства заявил в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном сегодня, сообщает Deutsche Welle.

"После российской агрессии я ничего не боюсь, - отметил Порошенко. - Если мы выжили год назад, то мы можем сделать это сегодня".

По его словам, Украине удалось стабилизировать банковскую систему и валютные резервы.

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Также Порошенко в очередной раз призвал западные страны оказать Украине оборонительное вооружение.

Он отметил, что речь идет исключительно об оборонительных системах вооружения.

Важно, считает Порошенко, чтобы Украина получала поддержку не только на словах".

"Мы защищаем там (на Донбассе) не только нашу страну, мы защищаем свободу и демократию", - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что военный бюджет России в 30-45 раз больше, чем Украины, и его страна "сегодня с оружием XX века противостоит оружию XXI века".

Тем не менее, глава Украинского государства выразил осторожный оптимизм относительно "перемирия, которое продолжается" на Донбассе.

По его словам, прекращение военных действий между украинской армией и пророссийскими террористами приведет к тому, что "в будущем Европе не придется решать проблемы с беженцами".