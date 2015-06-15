Решение США о предоставлении Украине оружия зависит также и от ЕС — Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью "5 каналу".

«Решение относительно предоставления оружия принимается президентом США... Белый дом имеет определенные геополитические ограничения в принятии этого решения. Почему? Потому что Белый дом должен удерживать альянс со всеми нашими европейскими партнерами также... Если кто-то из стран-членов ЕС, в особенности из "Большой семерки", относится не очень положительно к идее о поставках оружия в Украину, то это непосредственно влияет на решения Белого дома. Я бы не хотел вдаваться в детали, кто не очень положительно относится к этому. Но думаю, что западные партнеры иногда недооценивают угрозы, которые идут из РФ», - сказал он.

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Яценюк также напомнил, что Украина просит оборонительное, а не наступательное оружие.

“Мы не собираемся исключительно через военную операцию возвращать обратно Донецк и Луганск. Мы хотим, чтобы Россия выполнила Минские договоренности, и там четко предусмотрено, каким образом вернуть Донецк и Луганск. При этом мы не забываем о Крыме”,- подчеркнул Яценюк, добавив, что “Минск не будет выполнен,если украинская армия будет слабой”.

Читайте такжеПосол США считает коррупцию большей угрозой для Украины, чем российские танкиРанее УНИАН сообщал, что США не намерены поставлять наступательные виды вооружения в Украину, поскольку это не будет способствовать мирному разрешению конфликта на востоке страны, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Он напомнил, что США ранее уже оказали военную помощь Киеву, что "отражает глубину обязательств США перед Украиной".