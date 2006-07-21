Кинах готов работать в новом правительстве

Лидер Партии промышленников и предпринимателей Украины, народный депутат от фракции «Наша Украина» Анатолий КИНАХ заявляет о своей готовности работать в составе правительства во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в случае, если деятельность нового Кабинета министров будет направлена на консолидацию общества, а не на углубление противостояния.

Об этом А.КИНАХ заявил сегодня в интервью Интернет-изданию «Главред».

«Во-первых, сейчас не ведутся официальные переговоры по формированию будущего коалиционного правительства. В первую очередь, это касается фракции «Наша Украина». И я лично тоже не веду переговоры в контексте участия в будущем коалиционном правительстве. Для меня принципиально важна не должность, а то, чтобы был сформирован высокопрофессиональный и ответственный Кабинет министров Украины с тем, чтобы назначение на должность происходило не по принципу свой/чужой или какой у кого политический цвет, а в первую очередь на основе критериев моральности, профессионализма и умения защищать интересы государства. Это главное. Все остальное – второстепенное», - сказал А.КИНАХ.

При этом депутат подчеркнул, что не рассматривает вопрос личного участия в будущем составе Кабмина до тех пор, пока не определены принципы формирования коалиционного правительства.

А.КИНАХ считает, что будущий Кабинет министров должен выполнить историческую роль правительства национального примирения. «И Кабмин, включая личностей, которые в нем будут работать, должен консолидировать общество, а не углублять противостояние. Это остается моим выбором, и от этого будут зависеть мои дальнейшие решения о возможном участии в работе Кабинета министров Украины», - пояснил он.

Депутат также сообщил, что в настоящее время не ведет переговоров с Партией регионов о возможном своем участии в составе правительства. «Мой принцип: не человек должен бегать за должностью, а должность – за человеком. И я хочу подтвердить, что в связи со вступлением в силу конституционных изменений, существенным увеличением полномочий Верховной Рады, центр событий, центр влияния на все составляющие развития жизнедеятельности в государстве укрепляется в парламенте Украины. Поэтому я сделаю все, чтобы мой опыт, воля максимально повлияли на то, чтобы в Украине был дееспособный парламент», - подчеркнул А.КИНАХ.