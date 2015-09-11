Порошенко: Уже 44 часа на Донбассе не стреляют, и это дает оптимизм в отношении дальнейших событий
16:37, 11 сентября 2015Политика
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Президент выразил надежду на дальнейшее позитивное развитие событий на Донбассе.
Порошенко выразил надежду на дальнейшее позитивное развитие событий на Донбассе / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что уже 44 часа на Донбассе не стреляют, и это дает оптимистическую надежду.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного заявления для прессы с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнесом Ханом.
“Сегодня уже 44 часа, как на Донбассе нет выстрелов, что дает нам определенный оптимизм в отношении дальнейшего развития событий на Донбассе”, - сказал Порошенко.
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