Порошенко: Уже 44 часа на Донбассе не стреляют, и это дает оптимизм в отношении дальнейших событий

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что уже 44 часа на Донбассе не стреляют, и это дает оптимистическую надежду.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного заявления для прессы с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнесом Ханом.

“Сегодня уже 44 часа, как на Донбассе нет выстрелов, что дает нам определенный оптимизм в отношении дальнейшего развития событий на Донбассе”, - сказал Порошенко.