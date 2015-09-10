Эксперт: НАБУ сможет проводить следствия с декабря

Об этом заявил председатель правления Центра противодействия коррупции, эксперт антикоррупционной группы Реанимационного пакета реформ Виталий Шабунин в комментарии Радио Свобода.

«Антикоррупционное бюро заработает в формате следствия не раньше декабря этого года. То есть ранее этого не будет точно. Мы возлагаем большие надежды на эту организацию, потому что тормозилось ее создания несколько лет», – сказал Шабунин.

Читайте такжеСытник обещает, что Национальное антикоррупционное бюро начнет свою работу с октября

Эксперт также добавил, что основной целью бюро является борьба с разворовыванием чиновниками государственных ресурсов.

«Мы убеждены, что эти органы должны создать прецеденты, прецеденты наказания чиновников, которые используют бизнес, не всегда собственный, формально с ними связаный – для личного обогащения путем хищения государственных ресурсов: земли, недр, прямо бюджетных средств», – сказал эксперт.

Ранее УНИАН сообщал, что 7 сентября в Национальном антикоррупционном бюро начато обучение первых 70 детективов. К обучению привлечены эксперты из Европы, представители Канады, США, Грузии, а также украинские специалисты.