Экс-президент Европарламента возглавил миссию по реформированию Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кокс сообщил во время совместного брифинга с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Гройсманом.

Гройсман отметил, что сегодня для выполнения меморандума, который был подписан президентом Европарламента Мартином Шульцем, Кокс возглавил техническую миссию оценки потребностей в реформе украинского парламента.

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Гройсман подчеркнул необходимость восстановления доверия к парламенту, разработки и принятия качественных законов.

В свою очередь Кокс отметил, что миссия на этой неделе должна изучить пожелания и виденье председателя парламента, лидеров фракций и председателей комитетов относительно необходимых, по их мнению, трансформаций.

“На этой неделе я обратился с просьбой к руководителям всех фракций — как можно больше поспособствовать реформе и трансформации парламента именно в позитивном направлении”, - сказал Кокс.

По его словам, “следующие несколько недель и месяцев мы должны рассматривать это дело как политическую возможность, а не как политический футбол”.

Кокс подчеркнул, что для выполнения этой задачи нужен консенсус, а не соревнования.

Кроме того, Кокс отметил, что по результатам работы миссии будет представлен отчет, который будет открыт для общественности.

В свою очередь Гройсман выразил убеждение, что за время работы миссии будет создан совместный план действий.

“В соответствии с оценкой представим, и все общество будет контролировать каждый день, каждую неделю, как будет трансформироваться украинский парламент”, - сказал спикер.