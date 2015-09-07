Гройсман заявил, что Ляшко просто нашел повод для выхода своей фракции из коалиции

Причиной выхода фракции Радикальной партии из коалиции не является голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в эфире радио «Свобода».

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Он отметил: «Я не думаю, что именно изменения в Конституцию, которые были проголосованы как основа, я еще раз подчеркиваю это, могли быть причиной уменьшения коалиции на одну фракцию».

«Речь шла, наверное, о другом - этот замысел, наверное, был и раньше, но нужен был какой-то, наверное, повод, чтобы это окончательно решить. Таким поводом могло стать что угодно, ну в данном случае была использована Конституция», - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что «в рамках коалиции есть большой потенциал нормальной качественной работы».