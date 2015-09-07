Гройсман заявил, что Ляшко просто нашел повод для выхода своей фракции из коалиции
Он подчеркнул, что «в рамках коалиции есть большой потенциал нормальной качественной работы».
Причиной выхода фракции Радикальной партии из коалиции не является голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации.
Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в эфире радио «Свобода».
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Он отметил: «Я не думаю, что именно изменения в Конституцию, которые были проголосованы как основа, я еще раз подчеркиваю это, могли быть причиной уменьшения коалиции на одну фракцию».
«Речь шла, наверное, о другом - этот замысел, наверное, был и раньше, но нужен был какой-то, наверное, повод, чтобы это окончательно решить. Таким поводом могло стать что угодно, ну в данном случае была использована Конституция», - отметил Гройсман.
Он подчеркнул, что «в рамках коалиции есть большой потенциал нормальной качественной работы».