Год спустя: Порошенко рассказал, что сорвало выполнение Минских договоренностей

Президент Украины Петр Порошенко считает, что проведение боевиками своих «выборов» на Донбассе в ноябре прошлого года сорвало выполнение Минских договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве после посещения Киевского регионального центра тестирования кандидатов на должности прокуроров, первых заместителей и заместителей руководителей местных прокуратур.

“Что разрушило выполнение Минских договоренностей? Незаконные выборы, которые не были признаны никем в мире, с грубым нарушением всех норм ОБСЕ, проведенные 2 ноября прошлого года”, - сказал Порошенко.

При этом он выразил надежду, что режим тишины, который установился в последнюю неделю, позволит выполнить Минские договоренности. Президент еще раз подчеркнул, что “альтернатив выполнению Минских договоренностей не существует”.