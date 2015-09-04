СМИ: ЕС и США введут новые санкции против России в случае проведения выборов на оккупированном Донбассе

Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в западных дипломатических кругах. Дипломатические источники издания категорично заявили, что если так называемые "ДНР" и "ЛНР" не пойдут на компромисс в вопросе о дате местных выборов, Запад обвинит их в срыве минских договоренностей, и виноват в этом будет Кремль.

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Один из источников отметил, что "сепаратисты утверждают, будто украинские власти не обсуждали с ними условия проведения местных выборов, но это не так". По мнению западного дипломата, боевики "не проявили стремления к компромиссу, объявив о проведении выборов в даты, отличные от остальной Украины, и не продемонстрировав готовность организовать их в соответствии с украинским законодательством".

Другой источник издания отметил, что если боевики проведут выборы на оккупированной части Донбасса "отдельно от общеукраинских, и они не будут соответствовать украинским законам и не будут мониториться международными наблюдателями, это будет серьезнейшим - и при этом демонстративным - ударом по минским договоренностям. По сути, это станет последним "гвоздем в гроб" мирных соглашений". Он подчеркнул, что "никто в Европе и США не поверит, что Россия не может оказать влияние на сепаратистов, с тем чтобы они свернули с этого опасного пути".

Третий же источник издания в западных дипкругах заверил, что санкции "не являются самоцелью США и ЕС". "Но если минские договоренности будут похоронены столь грубым образом, у нас не останется выбора",- сказал дипломат, отказавшись при этом уточнить, какие новые санкции могут быть введены против России.

Кроме этого, по словам источников, вопрос о сроках и условиях проведения местных выборов на Донбассе будет обсуждаться на встрече глав МИДов стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) в Минске на этой неделе. Этот вопрос должен стать одним из ключевых и на переговорах между лидерами "четверки", которые могут состояться в конце сентября в Нью-Йорке в ходе сессии Генассамблеи ООН.