Если бы выборы в ВР прошли в ближайшее время (опрос)

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы Блок Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 11 по 17 апреля 2008 года.

Так, за БЮТ отдали бы свои голоса 28,3% опрошенных. Партия регионов получила бы поддержку 26,8% респондентов, за блок "Наша Украина – Народная самооборона" готовы проголосовать 8,4%, за Коммунистическую партию Украины - 5,8%, за Блок Литвина - 5,1%.

Не преодолели бы 3% барьер Социалистическая партия Украины, которую поддержали бы 1,7% респондентов, Прогрессивная социалистическая партия Украины (0,4%), Всеукраинское объединение "Свобода" (1,0%).

В то же время, против всех партий и блоков голосовали бы 9,2% опрошенных, а 11,4% респондентов было трудно определиться, за кого отдать свой голос.

Всего во время исследования были опрошені 2 тыс. 19 респондентов, старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым согласно выборке, которая представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как стратифицированная, многостепенная, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.

Опрос осуществлялся в 129 населенных пунктах (из них 75 городских и 54 сельских). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта ) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.