Президент: За столкновения у Рады будут отвечать не только исполнители, но и заказчики

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что ответственность за трагедию, в результате которой погибло трое военнослужащих Национальной гвардии Украины и были ранены более сотни других правоохранителей, должны не только непосредственные исполнители - участники митинга, но и те, кто причастен к организации и поставке оружия мирной акции.

«Сегодня уже есть первые судебные решения, которые упрятали за решетку тех, кто поднял руку на украинских военнослужащих и пытался дестабилизировать ситуацию и в Киеве, и в стране. Но я подчеркиваю, чтобы только исполнителями следственные органы не ограничивались. Чтобы были найдены и заказчики, и организаторы, в том числе и политические», - подчеркнул глава государства.

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Президент акцентировал на необходимости проведения максимально прозрачного расследования, «чтобы вся страна и весь мир могли увидеть, кто и с какой целью попытался дестабилизировать ситуацию». «Кто и для чего поднял руку, я подчеркиваю, на нашу милицию, на нашу Национальную гвардию, которая сейчас защищает отнюдь не власть, а Украину, свободу и демократию. Защищая Парламент, эти ребята защищали демократию. И в этом кардинальное отличие отношение общества к созданной после Майдана Нацгвардии», - подчеркнул Порошенко.

Президент назвал ужасной, недопустимой ситуацию, когда военнослужащие погибают в мирном городе при исполнении служебных обязанностей. «В центре мирного Киева трое украинских бойцов Национальной гвардии Украины отдают свою жизнь за то, чтобы обеспечить мир и покой граждан, потому что на них подняли руку нелюди. Более 120 украинских бойцов, трое из которых сейчас в тяжелом состоянии в больницах, и врачи круглосуточно борются за их жизни - это выходит за понимание», - отметил Порошенко, еще раз подчеркнув, что власть и общество должны сделать все возможное для того, чтобы такие события не повторялись в будущем.

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Глава государства сообщил, что погибших солдат похоронят с воинскими почестями, как героев. «Чтобы общество видело, как мы уважаем наших героев, - так же, как и тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость государства», - отметил он.

Президент также отметил, что обострение ситуации у парламента состоялось уже после голосования в первом чтении конституционных изменений относительно децентрализации. «Это лишь голосование в первом чтении, по итогам которого состоится массовая разъяснительная работа и дискуссия. Общество год обсуждало изменения в Конституцию и будет иметь еще достаточно времени для того, чтобы разобраться, опровергнуть и отбросить эту ложь, которая организована как внутри страны, так и за ее пределами для дискредитации не только Украины, но и украинской Конституции, всемирной коалиции, оставив Украину один на один со своими проблемами», - сказал Порошенко.