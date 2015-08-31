С "БПП" 5 депутатов не поддержали изменения в Конституцию

Согласно данным официального сайта Верховной Рады, «против» изменений в Основной закон проголосовали в этой фракции Наталья Новак, Олег Мусий, Богдан Щур, Сергей Каплин и Егор Фирсов.

Еще трое депутатов от «БПП» воздержались, 7 - не голосовали. Отсутствующих было – 13 депутатов фракции. «За» проголосовали 115 депутатов "Блока Петра Порошенко".

Из фракции "Народный фронт" за децентрализацию проголосовали 69 депутатов, «против» 1 (Александр Кирш). Не голосовали – 2.

В фракция партии "Оппозиционный блок" поддержали в первом чтении изменения к Конституции 38 депутатов.

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Из внефракционных «за» проголосовали 13 депутатов, против – 15.

Фракция партии "Объединение "Самопомощь" дала 5 голосов «за» децентрализацию (Анна Гопко, Павел Кишкарь, Виктория Пташник, Остап Еднак, Вадим Кривенко). «Против» проголосовали 26 депутатов фракции.

Из группы "Партия "Возрождение" 11 депутатов проголосовали «за», воздержались – 2, не голосовал -1.

Фракция Радикальной партии в полном составе (21 депутат) проголосовало против внесения изменений в Конституции относительно децентрализации.

"Батькивщина" также не дала ни одного голоса «за» этот законопроект. В частности, из 19 членов фракции «против» проголосовали 18 депутатов, 1 отсутствовал.

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Группа "Воля народа" 14-ю голосами поддержала конституционный законопроект, против – 1 депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня 31 августа, ВР приняла в первом чтении изменения к Конституции в части децентрализации. «За» проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.