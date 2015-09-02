В МВД обнародовали копию повестки на допрос Тягнибока (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД в Киеве. Также милиция опубликовала фотокопии повесток еще 7 активистов ВО "Свобода".

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Как сообщал УНИАН, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил на своей странице в соцсети, что не получал повестки на допрос. Также он написал, что, по его информации, его соратники по партии тоже таких повесток не получили.

Отметим, что глава МВД Арсен Аваков прямо обвинилОлега Тягнибока в причастности к трагическим событиям под зданием Верховной Рады 31 августа. Затем в интернете было опубликовано видео, на котором четко видно, как Олег Тягнибок провоцировал и бросался с кулаками на нацгвардейцев под парламентом.