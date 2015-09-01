Тягнибок утверждает, что не получал повестку на допрос в милицию

Об этом Тягнибок написал в Facebook.

«Из интернета узнал, что мне и еще 30 лицам, в том числе, «свободовцам», вручили повестку на допрос в МВД. Это очередная ложь Авакова. Никакой повестки ни я, ни, насколько мне известно, мои собратья, не получили,- написал Тягнибок.

В то же время он отметил, что явится на допрос в случае получения повестки.

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«Напоминаю руководству МВД, что кроме Интернета и Facebook, есть действующий Уголовно-процессуальный кодекс. В случае получения повестки обязательно явлюсь на допрос»,- добавил Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба МВД Украины сообщила, что Главное следственное управление в рамках расследования уголовного производства о столкновениях у стен Верховной Радой 31 августа, вызывает на допросы около 30 человек, среди которых лидер ВО "Свобода" Тягнибок и остальные руководители партии.

Эти лица вызываются на допросы в рамках расследования уголовного производства, открытого по фактам группового нарушения общественного порядка, совершения массовых беспорядков, причинения вреда жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей и незаконного обращения с оружием.

31 августа у здания Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию о децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии. Один нацгвардеец погиб, еще двое умерли в больницах. Более 150 человек получили травмы разной степени тяжести.

По данным правоохранителей, митинг был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.