Опубликовано видео как Фарион била удочкой нацгвардейцев, а Тягнибок кидался на силовиков

На видео видно, как она хлестала удочкой по шлемам бойцов Нацгвардии, которые в это время шли к зданию Рады, но когда к ней подошел оператор с камерой, она передала свое "оружие" другой женщине и затерялась в толпе.

Кроме этого, журналисты одного из телеканалов запечатлели на видео как лидер ВО "Свобода" Олег Тягныбок во время столкновений под Верховной Радой бросался на военных Национальной гвардии. Журналисты крупным планом сняли как он агрессивно кидался на военных с кулаками и кричал им в лицо: "ты палкой машешь. Сколько тебе лет, сопляк ты бл*... Ты что делаешь, урод?! Ты что, с*ка, за кого ты? Стойте спокойно, идиоты", - кричал лидер "Свободы". После этого он пошел в толпу.

Внимание, на видео ненормативная лексика.