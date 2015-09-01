Генсек ООН отреагировал на столкновения у здания Рады

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Пан Ги Мун призывает все стороны конфликта к умеренности, чтобы "максимально разрешить все различия мирным путем согласно законам Украины", сообщает Deutsche Welle.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа Верховная Рада предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под Радой начались столкновения. Митингующие, которые считают действия властей легитимизацией сепаратистов на Донбассе, пытались прорваться в Раду, вступая в противостояние с правоохранителями.

Один из активистов кинул гранату в правоохранителей. Он был задержан и оказался бойцом добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Сич".

В результате столкновений под стенами Верховной Рады в больницах находится 131 человек, из них 7 - в тяжелом состоянии.