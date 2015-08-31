Мусий написал заявление о выходе из "Блока Петра Порошенко" (документ)

18:23, 31 августа 2015
Политика
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Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Олег Мусий написал заявление о выходе из фракции.

Мусий / Фото: УНИАН

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Мусий выложил фотокопию соответствующего заявления на имя председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана.

В документе он сообщает о выходе из фракции и просит его заявление рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.

"Ширка" стала последней каплей.

Posted by Олег Мусий on 31 августа 2015 г.

Как сообщал УНИАН, пять народных депутатов из фракции «Блок Петра Порошенко» не поддержали в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно данным официального сайта Верховной Рады, «против» изменений в Основной закон проголосовали в этой фракции Наталия Новак, Олег Мусий, Богдан Маткивский, Сергей Каплин и Егор Фирсов.

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