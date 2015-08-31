Мусий написал заявление о выходе из "Блока Петра Порошенко" (документ)
18:23, 31 августа 2015Политика
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Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Олег Мусий написал заявление о выходе из фракции.
Мусий решил выйти из БПП / Фото УНИАН
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Мусий выложил фотокопию соответствующего заявления на имя председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана.
В документе он сообщает о выходе из фракции и просит его заявление рассмотреть на ближайшем пленарном заседании.
Как сообщал УНИАН, пять народных депутатов из фракции «Блок Петра Порошенко» не поддержали в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.
Согласно данным официального сайта Верховной Рады, «против» изменений в Основной закон проголосовали в этой фракции Наталия Новак, Олег Мусий, Богдан Маткивский, Сергей Каплин и Егор Фирсов.
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