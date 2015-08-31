Яценюк сделал жесткое заявление по поводу "бандитов" и событий, произошедших под Радой (обновлено)

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сделает заявление по поводу событий, произошедших сегодня под Верховной Радой.

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