Яценюк сделал жесткое заявление по поводу "бандитов" и событий, произошедших под Радой (обновлено)
17:30, 31 августа 2015Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сделает заявление по поводу событий, произошедших сегодня под Верховной Радой.
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Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко сегодня обратится к народу с телеобращением из-за событий в Верховной Раде и возле нее.
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