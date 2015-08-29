ЦИК объявила о старте избирательного процесса с 5 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

В постановлении отмечается, что начало избирательного процесса не касается временно оккупированных АР Крым и города Севастополь, временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, где установлена невозможность проведения выборов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня ЦИК на своем заседании установила невозможность проведения очередных местных выборов в 31 местный совет на подконтрольной Украине части Луганской области и в 91 местный совет на подконтрольной Украине территории Донецкой области.