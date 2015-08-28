Для того, чтобы реформы дали результат, нужно время - Вощевский

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский во время отчета Кабинета Министров о своей деятельности в пятницу, 28 августа, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Реформы, которые проводит наше правительство, происходят в условиях военных действий. Это не просто потеря пятой части территории и более пятой части экономики Украины, это потеря колоссального ресурса, который работал в свое время на государство», - отметил Вощевский.

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По его словам, работа правительства в условиях фактической войны чрезвычайно сложная и требует особых усилий и подходов.

Вощевский выразил надежду, что нынешнее правительство завершит строительство безопасного укрытия на Чернобыльской АЭС со сроком эксплуатации на ближайшие 100 лет.

Как сообщил чиновник, на сегодня содержание Зоны отчуждения для Государственного бюджета обходится в более 2 млрд. гривен, при этом финансирование от иностранных доноров измеряются в сотнях миллионов евро.

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Он подчеркнул, что в следующем году финансирование со стороны доноров прекратится, и нужно будет найти возможность самофинансирования.

Во время мероприятия вице-премьер-министр Украины проинформировал, что завершается работа по инвентаризации недр.

В частности, как выяснилось, НАК «Надра Украины», в свое время входила в тройку лидеров по добыче газа и нефти и владела несколькими сотнями скважин, на сегодня утратила свои позиции.

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Отдельно Вощевский остановился на проблеме маловодности и загрязнения водных объектов Украины, отметив необходимость предусмотреть в Госбюджете на следующий год достаточно средств для решения этой проблемы, а также отметил, что работа Антикризисного энергетического штаба и Межведомственной комиссии по подготовке страны к новому отопительному сезону проводится в ежедневном режиме, подчеркивается в сообщении.