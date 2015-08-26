СНБО в ближайшее время должен принять секторальные санкции против России - СМИ

Об этом рассказал высокопоставленный чиновник из команды президента Украины Петра Порошенко, пишет Европейская правда.

"В ближайшее время СНБО наконец примет пакет секторальных и персональных мероприятий против Российской Федерации", - заверил он.

"Вероятно, что необходимое решение будет принято уже до конца августа", - добавил чиновник.

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Ожидается, что секторальные и персональные санкции, которые должны быть внедрены, практически зеркальны европейским.

По словам собеседника, ожидается, что такое обещание прозвучало на переговорах президента Порошенко с европейскими партнерами во время ближайших зарубежных визитов – это позволит укрепить единство ЕС в вопросе сохранения существующих санкций.

"Мы должны показать, что мы в одной обойме с теми европейскими странами, которые страдают от санкций", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Кабинет министров Украины одобрил новый пакет дополнительных санкций против Российской Федерации и отправил их на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, 11 августа вступили в силу расширенные санкции США против России и украинских экс-чиновников, причастных к хищению государственных активов и злоупотреблений на госслужбе.

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, в расширенный санкционный список вошли 7 физических лиц и 6 компаний, которые уклонялись от введенных санкций (в частности, связанных с Тимченко, Ротенбергом и концерном "Калашников"), 2 российские компании, которые задействованы в военно-промышленном комплексе РФ, 4 бывших украинских высокопоставленных должностных лица и их пособники, которые причастны к хищению государственных активов и злоупотреблений на госслужбе, афилированная с Александром Януковичем (старший сын экс-президента Виктора Януковича) компания – ПАО "МАКО Холиинг". Также в списке санкций - 5 операторов крымских портов и 1 крымский оператор паромных перевозок, 35 компаний, которые контролируются ранее внесенными в перечень санкций лицами, а также те, чьи более 50% капитала контролируют российские "Внешэкономбанк" и "Роснефть".

По словам Чалого, расширение санкционного списка также призвано согласовать существующие ограничения с другими членами международной коалиции стран, в частности ЕС и Канадой, которые поддерживают Украину в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Кроме того, Минфин США пытается обеспечивать максимальное информирование представителей американского бизнеса относительно необходимости соблюдения санкций.

Санкции в отношении РФ со стороны большинства развитых стран были введены летом 2014 года в ответ на аннексию Крыма, а также развязывание боевых действий на Донбассе.