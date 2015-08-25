Санкции против России не могут быть "последним ответом" – Штайнмайер

Об этом на странице в Twitter написал глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Санкции против России не могут оставаться последним ответом. Нам нужна перспектива в отношениях между Берлином и Москвой», - говориться в сообщении главы МИД.

Как сообщал УНИАН, 24 августа Петр Порошенко встретился с президентом Франции Франсуа Олланом и канцлером Германии Ангелой Меркель, где обсуждались возможности изменения формата переговоров.

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#Steinmeier z #Ukrainekonflikt: Sanktionen gg RUS können nicht letzte Antwort bleiben. Brauchen Perspektive für DE-RUS Verhältnis. #Bokowita — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 25. August 2015

Порошенко отметил, что исключает замену "нормандского формата", несмотря на то, что в мире звучат другие предложения.

Меркель также заявила о необходимости укрепления "нормандского формата", а не создание нового.

Как известно, Совет ЕС официально принял решение продлить экономические санкции в отношении России до 31 января 2016 года.