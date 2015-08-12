На сайте Кабмина опубликовано распоряжение относительно дополнительных санкций против России

На сайте Кабмина опубликовано распоряжение о дополнительных санкциях против России

Киев. 12 августа. УНИАН. На сайте Кабинета министров Украины опубликовано распоряжение от 12 августа 2015 г. № 808-р "О расширении предложений по применению персональных специальных экономических и иных ограничительных мер".

Распоряжением предусматривается в связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, приведшим к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, нанесшим значительный имущественный и финансовый ущерб Украине и несущим реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности и суверенитету, согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О санкциях" и в дополнение к распоряжению Кабинета министров Украины от 11 сентября 2014 г. № 829 одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения оо применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер:

1) применить к физическим лицам санкции по перечню согласно приложению 1 (для служебного пользования);

2) применить санкции к юридическим лицам по перечню согласно приложению 2 (для служебного пользования).

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Органам государственной власти, на которые будет возложено исполнение решения СНБО о применении санкций, в течение срока действия санкций в случае обращения лица за выдачей документа разрешительного характера, выдача которого запрещена как санкция, или волеизъявления лица относительно совершения сделки, совершение которой запрещено как санкция, поручается проводить проверку принадлежности такого лица к числу лиц, на которых распространяются санкции.

В то же время, Министерство иностранных дел, согласно распоряжению, после вступления в силу решения СНБО относительно применения санкций должно подать соответствующую информацию компетентным органам Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.

Кроме того, распоряжением предусматривается вынести на рассмотрение СНБО вопрос об установлении срока применения санкций, информировании лиц о применении к ним санкций, а также относительно обнародования перечня таких лиц.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Украины Арсения Яценюка вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Кабинет министров одобрил новый пакет дополнительных санкций против Российской Федерации и отправил их на рассмотрение СНБО.

11 августа вступили в силу расширенные санкции США против России и украинских экс-чиновников, причастных к хищению государственных активов и злоупотреблениям на госслужбе.

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, в расширенный санкционный список вошли 7 физических лиц и 6 компаний, которые уклонялись от введенных санкций (в частности, связанных с Г.Тимченко, Б.Ротенбергом и концерном «Калашников»), 2 российские компании, задействованные в военно-промышленном комплексе РФ, 4 бывших украинских высокопоставленных должностных лица и их пособники, причастные к хищению государственных активов и злоупотреблениям на госслужбе, аффилированная с Александром Януковичем (старший сын экс-президента Виктора Януковича) компания – ПАО «МАКО Холдинг». Также в списке санкций - 5 операторов крымских портов и 1 крымский оператор паромных перевозок, 35 компаний, которые контролируются ранее внесенными в перечень санкций лицами, а также те, чьи более 50% капитала контролируют российские «Внешэкономбанк» и «Роснефть».

По словам Чалого, расширение санкционного списка также призвано согласовать существующие ограничения с другими членами международной коалиции стран, в частности ЕС и Канадой, которые поддерживают Украину в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Кроме того, Минфин США пытается обеспечивать максимальное информирование представителей американского бизнеса относительно необходимости соблюдения санкций.

Санкции в отношении РФ со стороны большинства развитых стран были введены летом 2014 года в ответ на аннексию Крыма, а также развязывание боевых действий на Донбассе.