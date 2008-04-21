Наша Украина поставит ультиматум: или коалиция, или конституционная комиссия

«Наша Украина» поднимет вопрос о роспуске коалиции в случае создания в Верховной Раде Временной следственной комиссии по наработке изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Тернополе заявил председатель краевой организации Народного руха Украины, народный депутат Иван СТОЙКО (фракция НУ-НС).

«В коалиции пошла не холодная война, а горячая. Пошли уже на уничтожение, это видно по заявлениям и взаимным обвинениям, по попыткам внести изменения в Конституцию и отменить или нивелировать институт президентства», - сказал И.СТОЙКО.

По его словам, недавние заявления лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о том, что будут внесены изменения в Конституцию и Украина станет парламентской республикой, ведут к расколу коалиции. «Попытки изменить Конституцию углубят политический кризис и приведут к развалу коалиции. Мы будем делать все для того, чтобы достичь перемирия и не допустить распада коалиции. Но создание временной комиссии по внесению изменений в Конституцию станет последней каплей. Потому что для чего создавать эту комиссию? Для государственного переворота и смены политического строя?», - сказал И.СТОЙКО.

Он выразил убеждение, что в случае распада коалиции люди полностью разуверятся в демократических силах, и если будет реализован сценарий еще одних внеочередных выборов, отдадут свои голоса за антиукраинские силы.

Как сообщал УНИАН, на создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины настаивают фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

В то же время лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО от имени фракции высказался категорически против создания этой комиссии.

14 апреля он заявил, что голосование членов БЮТ за создание ВСК относительно Конституции может привести к расколу коалиции.

Ранее, 27 декабря 2007 года, Президент Виктор ЮЩЕНКО издал Указ о создании Национального конституционного совета, на который возложил подготовку проекта новой редакции Конституции Украины.