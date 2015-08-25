МИД Украины назвало приговоры по делу Сенцова и Кольченко незаконными
15:18, 25 августа 2015Политика
1041 0
МИД Украины отреагировало на решение ростовского суда.
REUTERS
Министерство иностранных дел Украины осудило приговоры, вынесенные сегодня украинцам Сенцову и Кольченку, назвав их "пародией".
«Пародия на правосудие в России! Мы решительно осуждаем незаконные приговоры Сенцову и Кольченку. Свободу нашим Героям!», – написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.
Читайте такжеПорошенко прокомментировал приговор Сенцову: Организаторы судилища окажутся на скамье подсудимых
25 августа суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова до 20 лет лишения свободы, Кольченка – до 10 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter