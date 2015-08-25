МИД Украины назвало приговоры по делу Сенцова и Кольченко незаконными

Министерство иностранных дел Украины осудило приговоры, вынесенные сегодня украинцам Сенцову и Кольченку, назвав их "пародией".

«Пародия на правосудие в России! Мы решительно осуждаем незаконные приговоры Сенцову и Кольченку. Свободу нашим Героям!», – написала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

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25 августа суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова до 20 лет лишения свободы, Кольченка – до 10 лет.