Кириленко: действия БЮТ создают угрозу независимости Украины

Лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО считает, что действия БЮТ по поводу изменений в Конституцию “создают реальную угрозу территориальной целостности и государственной независимости Украины, которые на нынешнем этапе развития страны способна защитить только действенная президентская власть».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины – Народной самообороны», об этом В.КИРИЛЕНКО заявил, комментируя инициативы БЮТ по поводу будущих изменений в Конституцию Украины.

«Сегодня БЮТ, регионалы и коммунисты хотят окончательно отобрать полномочия у Президента и передать их партийным фракциям парламента и какому-то «канцлеру», который этими фракциями будет назначаться. На практике это означает создание системы коллективной безответственности и всевластия парламентско-олигархических кланов», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

В связи с этим НУ-НС, по словам В.КИРИЛЕНКО, еще раз обращается к партнерам из БЮТ “с настоятельной просьбой прекратить разрушение коалиции, сепаратные действия совместно с оппозиционными партиями против партнеров по коалиции, а самое главное – отказаться от намерения вопреки воле граждан ревизовать Конституцию и передать президентские полномочия Верховной Раде».