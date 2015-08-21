Украинскому консулу разрешили встретиться с Савченко в День Независимости Украины
15:34, 21 августа 2015Политика
316 0
Консул Украины в Ростове-на-Дону сможет встретиться с Надеждой Савченко на День Независимости.
REUTERS
Консулу Украины в Ростове-на-Дону Александру Ковтуну разрешили встретиться с украинской летчицей Надеждой Савченко. Об этом он сказал после заседания суда в Ростове, сообщает Крым.Реалии.
По словам консула, он получил разрешение Донецкого суда Ростовской области посетить Надежду Савченко в День Независимости Украины, 24 августа.
Читайте такжеСуд отказался переносить дело Савченко в Москву
В настоящее время Савченко находится в СИЗО Новочеркасска Ростовской области.
Напомним, что сегодня, 21 августа, состоялось заседание Ростовского суда по ходатайству защиты о переносе дела в один из московских судов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter