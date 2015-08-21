Украина оказалась в наиболее сложной ситуации за все годы независимости - Кравчук

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

«У нас были сложности в начале независимости, но не было аннексии территорий, не было войны, не было такого разочарования войной, неспособностью, вернее, организовать так деятельность государственной власти, чтобы открыть хотя бы (я не говорю о прекращении войны - это не так просто), но открыть дверь или дорогу, чтобы люди видели, как это будет осуществляться. И не совершаем ли мы здесь каких-то сложных ошибок», - сказал экс-президент.

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В то же время, он отметил, что власть приняла немало решений, которые необходимы народу. «В оперативном порядке власть, президент, правительство предприняли конкретные шаги, чтобы восстановить боеспособность Вооруженных Сил, которые были в совершенном упадке на день начала агрессии или на день аннексии Крыма. Просто не было, можно сказать, у нас боеспособной армии... Теперь мы имеем боеспособную армию», - отметил Кравчук.

В то же время, по его мнению, власть еще не смогла побороть коррупцию, хотя соответствующие шаги были сделаны. «Не сумела остановить падение жизненного уровня людей, не сумела навести порядок в отношениях с нашим северным соседом. Но это не только по нашей вине», - сказал экс-президент.

Он добавил, что власть также не смогла сделать так, чтобы «международное сообщество собралось и приняло согласованный документ о прекращении агрессии России против Украины». «Я считаю, что таким документом мог бы быть договор стран, подписавших Будапештское соглашение, с привлечением сюда стран «нормандского формата», - считает Кравчук.