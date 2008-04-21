Следователи хотят «конкретизировать» драку Луценко и Черновецкого

Следователи прокуратуры г. Киева назначили дополнительную экспертизу в деле по факту инцидента между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, произошедшего 18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

«Назначена дополнительная экспертиза относительно одного участника (инцидента) и относительно второго», - сказал он. При этом Е.БЛАЖИВСКИЙ объяснил, что это связано с тем, что «первая экспертиза была очень неконкретизирована», в частности, что касается Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время прокурор сообщил, что следователи прокуратуры интересовались у экспертов, когда можно ожидать результатов повторной экспертизы, и те сказали, что «до конца месяца результатов не будет».

Справка УНИАН. 24 января прокуратура Киева проинформировала, что “по факту инцидента, произошедшего 18 января 2008 года по окончании работы СНБО Украины, во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело относительно другого участника этого события по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”.