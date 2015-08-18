Порошенко утвердил дополнительные меры для введения безвизового режима с ЕС

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, согласно решению, Кабинет министров Украины должен безотлагательно принять дополнительные меры по обеспечению реализации рекомендаций Пятого доклада Европейской Комиссии о прогрессе Украины по имплементации Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины. В частности, речь идет о совершенствовании механизма координации и оценки деятельности центральных органов исполнительной власти по выполнению Плана действий, создании с использованием современных информационных технологий системы контроля и мониторинга в режиме реального времени реализации задач в сфере европейской интеграции

Правительству также поручено разработать с участием заинтересованных государственных органов и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в статью 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно обеспечения четкого определения подследственности органов досудебного следствия.

Кабинет министров также должен обеспечить одобрение концепции создания национальной системы идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства и утверждение плана мероприятий по ее реализации.

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Поручено также подготовить при участии Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины с привлечением представителей Консультативной миссии Европейского Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины законодательные предложения по усилению защиты свидетелей в уголовном производстве и внести на рассмотрение Парламента в установленном порядке соответствующий законопроект.

Министерству внутренних дел Украины поручено безотлагательно обеспечить завершение строительства и надлежащего обустройства пункта временного размещения беженцев в г. Яготин (Киевская область), а также пункта временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине, в с.Мартыновском (Николаевская область).

В месячный срок МВД совместно с другими заинтересованными государственными органами должно организовать работу по эффективному внедрению Концепции интегрированного управления границами, в частности улучшение межведомственного сотрудничества и обмена данными между правоохранительными органами, совершенствование методологии анализа рисков; технических возможностей доступа к базам данных Международной организации уголовной полиции – Интерпола в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Также МВД поручено усилить институциональную способность соответствующих подразделений Государственной миграционной службы Украины по противодействию нелегальной миграции, налаживание эффективного сотрудничества с государствами – членами Европейского Союза в указанной сфере на межведомственном уровне.

Кроме этого, МВД должно создать виртуальный контактный аналитический центр и базу данных о миграционных процессах для обеспечения обмена информацией и мониторинга ситуации в сфере миграции.

Решение СНБО содержит также ряд технических поручений Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Национальному банку Украины предложено подать в двухнедельный срок предложения о целесообразности введения дополнительных форм государственного контроля в сфере обращения электронных денег в Украине с целью обеспечения эффективного противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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Министерству юстиции с участием Генеральной прокуратуры поручено подготовить и подать в двухнедельный срок в Кабинет министров Украины для внесения на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании государственного органа по возврату активов.

Администрации Государственной пограничной службы Украины поручено в месячный срок принять меры по заключению международных договоров по организации общего с соответствующими органами сопредельных государств патрулирования государственной границы и контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

Решение предусматривает также подготовку комплексных предложений по реформированию правоохранительных органов в Украине (в том числе проектов нормативно-правовых актов Украины), в частности, по совершенствованию организации взаимодействия и координации деятельности правоохранительных органов, а также обеспечение дальнейшего реформирования Службы безопасности Украины в соответствии со стандартами и критериями государств – членов Европейского Союза, осуществление мероприятий для присоединения к Шенгенской информационной системе.

Генеральной прокуратуре Украины предложено ускорить работу по обеспечению полноценного функционирования Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подчеркивается в сообщении.