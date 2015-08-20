В Берлине состоялись переговоры на уровне экспертов относительно Минских договоренностей - Порошенко

16:50, 20 августа 2015
Политика
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В Берлине состоялись переговоры на уровне экспертов по выполнению Минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе.

president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил журналистам.

"Несколько минут назад закончились переговоры в Берлине на уровне экспертов. Мы продемонстрировали общую с ЕС позицию относительно выполнения Украиной Минских соглашений", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине была запланирована встреча экспертов стран «норманнской четверки» - Украины, РФ, Франции и Германии.

19 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хочет, чтобы на встрече экспертов «нормандской четверки» присутствовали боевики.

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