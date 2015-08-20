В Берлине состоялись переговоры на уровне экспертов относительно Минских договоренностей - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил журналистам.

"Несколько минут назад закончились переговоры в Берлине на уровне экспертов. Мы продемонстрировали общую с ЕС позицию относительно выполнения Украиной Минских соглашений", - сказал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине была запланирована встреча экспертов стран «норманнской четверки» - Украины, РФ, Франции и Германии.

19 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хочет, чтобы на встрече экспертов «нормандской четверки» присутствовали боевики.