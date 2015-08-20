В Берлине состоялись переговоры на уровне экспертов относительно Минских договоренностей - Порошенко
16:50, 20 августа 2015Политика
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В Берлине состоялись переговоры на уровне экспертов по выполнению Минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе.
Порошенко рассказал о встрече в Берлине / president.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил журналистам.
"Несколько минут назад закончились переговоры в Берлине на уровне экспертов. Мы продемонстрировали общую с ЕС позицию относительно выполнения Украиной Минских соглашений", - сказал Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине была запланирована встреча экспертов стран «норманнской четверки» - Украины, РФ, Франции и Германии.
19 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что хочет, чтобы на встрече экспертов «нормандской четверки» присутствовали боевики.
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