Колесников награды не дождется - Луценко пошутил

У Министерства внутренних дел нет никаких формальных оснований для награждения Бориса Колесникова. Об этом министр внутренних дел Юрий Луценко сказал в интервью "Острову", отвечая на вопрос об основаниях такого обещания самому Колесникову.

"Вы же знаете, что я человек нелишенный юмора. Я приехал чуть раньше, чем Президент на стадион, обнаружил там радостно веселящихся господ Ахметова и Колесникова. Спросил, в чем дело. Они говорят: «Да вот, мы вспоминали, как в детстве дрались, а тут только оглянулись – уже Луценко идет». Ну, раз такое дело, и настроение веселое, я говорю: «В принципе, собираюсь вручить вам награду, господин Колесников. Вы единственный из фракции народных депутатов от Партии регионов, который не голосовал за комиссию по проверке деятельности Луценко. Даже вот карточка Раисы Богатыревой голосовала, человек, с которым у меня есть действительно частые встречи. Клюев голосовал. Естественно, вся фракция голосовала, а тут вот такая позиция Колесникова. Просто, я думаю, надо медаль за сотрудничество с МВД все-таки вручить». На самом деле все это, конечно, только на уровне шуток. Я считаю, что министерство внутренних дел не имеет никаких формальных оснований для награждения господина Колесникова", - рассказал Юрий Луценко..