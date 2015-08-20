МИД Украины обвинил Россию в попытке легитимизации аннексии Крыма на выставке в Милане

На Всемирной выставке россияне представлили карту своей страны с Крымом.

По словам посла по особым поручениям МИД Дмитрия Кулебы, такие действия являются очередным нарушением.

«Конечно, это является нарушением. Собственно, представление самой карты не является нарушением международного права. Но констатация в ней принадлежности Автономной Республики Крым к Российской Федерации как раз и является грубым нарушением, поскольку Крым остается неотъемлемой частью Украины», – сказал он в комментарии для Крым.Реалии.

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Чиновник также добавил, что это является не первым случаем, когда Россия намагаєється "легитимизировать аннексию Крыма".

Напомним, что на протяжении последнего визита президента РФ Владимира Путина в Крым заявил, что Украина "встанет на ноги" и будет "вместе с Россией строить свое будущее". "Уверен, что несмотря на все сложности сегодняшнего периода, ситуация на Украине все же исправится, и Украина будет развиваться, развиваться позитивно", - подчеркнул Путин.