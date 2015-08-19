36-я колонна гумконвоя для Донбасса сформирована - МЧС РФ

МЧС России завершило формирование очередной, 36-й колонны с гуманитарной помощью для Донбасса, она доставит в Донецкую и Луганскую области более 1 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщает "РИА новости" с ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"На территории Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области завершилось формирование очередной колонны для Донбасса, и уже утром 20 августа она отправится в Донецк и Луганск", — сказал представитель ведомства.

По словам ведомства, будет доставленно продукты питания для Донецкой и Луганской областей, а также медикаменты и предметы первой необходимости.

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Напомним, что 14 августа 35 "гумконвой" из РФ пересек границу Украины. Государственная пограничная служба осудила такие действия, назвав это нарушеним международного законодательства при одностороннем режиме оформления груза.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" направлены исключительно на поддержку боевиков. Грузовики преимущественно ввозят на контролируемые террористами территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

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