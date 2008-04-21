Яценюк разоблачил сценарий проведения новых досрочных выборов

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет о существовании сценария проведения новых досрочных парламентских выборов.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Интер" в воскресенье.

"Я не исключаю, что есть сценарий: во избежание ответственности, давайте проведем еще одни досрочные выборы", - отметил А.ЯЦЕНЮК и прибавил, что “еще одни выборы не принесут ничего нового”.

"Мне известен сценарий, который предлагался: давайте максимально повысим проходной барьер, давайте внесем изменения в Конституцию, это станет основанием для досрочных выборов, а затем придем и быстренько разделим власть", - сообщил спикер.

По его словам, он "категорический противник того, чтобы политические силы пользовались досрочными выборами только для одного: чтобы разделить электорат, который не разделен, выбросить политические силы, которые имеют невысокий уровень поддержки и сформировать бипартийность”.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что эта идея уже давно крутится в украинских политических кругах. "Давайте разделим страну на две зоны ответственности. Первая – это зона ответственности тех, кто наберет наибольшее количество голосов, а вторая – это оппозиция. И все будут при корыте. Такой политической конструкции не будет", - заверил председатель ВР.