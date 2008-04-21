Тимошенко собирается отменить внешнее тестирование выпускников?

В понедельник состоится внеочередное заседание Кабинета министров, посвященное вопросу тестирования выпускников

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в эфире телеканала ICTV, показанном в воскресенье.

«Я абсолютно недовольна тем, как страна подготовлена в тестированию», - заявила премьер-министр.

Она подчеркнула, что на завтрашнем заседании правительства будет рассматриваться вопрос, может ли Украина без какого-либо нарушения прав школьников качественно проводить такое тестирование .

Отвечая на вопрос о том, может ли быть принято решение об отмене тестирования, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «В понедельник мы соберем экстренное заседание правительства, рассмотрим все жалобы со всей страны и сделаем вывод. Мне не нравится, как прежняя власть, прежнее правительство подготовились к проведению тестирования. Подготовка прошла абсолютно некачественно».