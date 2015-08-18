Путин в Крыму выступил в защиту пророссийских боевиков на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал журналистам в Крыму.

«К сожалению, мы сегодня наблюдаем эскалацию, и вина за это не лежит на ополчении Донбасса, она на противоположной стороне. Именно ополчение Донбасса предложило отвести всю боевую технику калибром менее 100 мм. К сожалению, противная сторона этого не сделала, а наоборот, по имеющимся у нас данным, концентрирует там свои подразделения, в том числе усиленные боевой техникой», - сказал Путин.

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При этом он надеется, что «до открытых прямых крупномасштабных столкновений дело не дойдет».

«Что касается соглашения «Минск-2», полагаю, что никакой другой альтернативы для урегулирования ситуации нет, и в конечном итоге, безусловно, мир восторжествует. Наша задача в том, чтобы минимизировать потери, с которыми мы придем к этому миру», - заявил Путин.