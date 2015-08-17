Путин сегодня озвучит аргументы для торга за Крым - Чубаров

Такое мнение Чубаров высказал на своей странице в Facebook.

Чубаров отметил, что "опытные криминалисты, вслед за всемирно известным русским писателем, утверждают, что преступника всегда тянет на место совершения им преступления".

"Как пишет ТАСС, завтра (17 августа - УНИАН) Путин прилетит в оккупированный по его прямой команде российскими военными Крым, где он проведет "заседание президиума Государственного совета, посвященное развитию туризма в Российской Федерации", после которого, в качестве политического десерта, запланирована "неформальная встреча главы государства с представителями национальных общественных объединений Республики Крым", - отметил депутат.

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Он высказал мнение, что "если перевести ТАСС-овский язык на общепонятный, завтра в Крыму Путин вновь озвучит аргументы, которые, на его взгляд, должны будут положены в основу ожидаемого им торга с лидерами западного мира: "Вы нам Крым, мы вам – уход с Донецкой и Луганской областей".

В этой связи не исключается, отметил Чубаров, что "Путин в своей риторике использует и крымскотатарскую проблематику".