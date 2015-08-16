Стало известно, как нардеп Еремеев получил смертельную травму

Именно с ним Игорь Еремеев катался на лошадях в тот злосчастный день, передает Таблоид Волыни.

Очевидец трагедии рассказал, что нардеп таки мог соскочить с лошади, но хотел удержаться в седле.

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«Он ушел в мир иной на полном скаку. Он мог соскочить с коня, когда конь падал, но хотел удержаться в седле. Конь примял его и нанес травму, несовместимую с жизнью», – отметил Колесник.

Как сообщал УНИАН, Еремеев получил черепно-мозговую травму во время конной прогулки. Днем 26 июля он находился в реанимационном отделении Луцкой городской клинической больницы, затем его планировали перевезти в Киев. 28 июля Еремеева доставили на лечение за границу, в одну из европейских клиник.

12 августа в СМИ появилась информация о том, что Еремеев скончался в зарубежной больнице.

Еремеев родился в 1968 году в селе Острожец Млиновского района Ривненской области. В 1992 году создал частное предприятие “Континиум” (нефтепереработка, АЗС, пищевая промышленность). Был народным депутатом IV, VII и VIII созывов, избранным в округе №23, Волынская область.

В ВР VII созыва стал сопредседателем депутатской группы "Суверенная европейская Украина". В ВР VIII созыва был избран председателем группы "Воля народа".