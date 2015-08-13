Януковича допросят в режиме видеоконференции - адвокат (видео)

Генеральная прокуратура дала официальный ответ защите экс-президента, сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает Громадське.

«До этого наша прокуратура не желала допрашивать нашего подзащитного... Отказ в проведении видеоконференции был бы нарушением права на защиту Януковича», – отметил адвокат.

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Как отметил Сердюк, согласно Уголовному Кодексу, для проведения такого допроса Генеральная прокуратура направляет Генпрокуратуре РФ обращение о помощи о проведении видеоконференции, затем согласовывает в дальнейшем место, где должна состояться видеоконференция в России и следовательно – устанавливается технический связь.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин 28 июля заявил о начале процедуры заочного осуждения Януковича. По его словам, 27 июля Печерский районный суд Киева признал правомерность доказательств, предоставленных сотрудниками Генеральной прокуратуры, и начал процедуру заочного осуждения.

Защита Януковича обжаловал решение Генпрокуратуры о заочном досудебном расследовании.