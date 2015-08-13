В МИД Литвы показали паспорт гражданина РФ, где Одесская область названа Россией
17:39, 13 августа 2015Политика
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Министерство иностранных дел Литвы в соцсети в четверг опубликовало фотографию паспорта россиянина, местом рождения которого указана "Одесская область. Россия".
Скрин паспорта / twitter.com/LT_MFA_Stratcom
На фотографии видно, что паспорт выдан 15 февраля 2011 года, а местом рождения гражданина является Одесская область, Россия, пишет Delfi.
"Литовское консульство получило еще один "волшебный российский паспорт". 15/02/2011 Одесса/ Россия. Это всего лишь ошибка?", - задается вопросом в социальной сети министерство.
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Как сообщал УНИАН, ранее МИД Литвы опубликовал доказательства того, что граждане РФ получали официальные документы с отметками, что Крым – это Россия за несколько месяцев до аннексии полуострова.
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