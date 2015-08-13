В МИД Литвы показали паспорт гражданина РФ, где Одесская область названа Россией

На фотографии видно, что паспорт выдан 15 февраля 2011 года, а местом рождения гражданина является Одесская область, Россия, пишет Delfi.

"Литовское консульство получило еще один "волшебный российский паспорт". 15/02/2011 Одесса/ Россия. Это всего лишь ошибка?", - задается вопросом в социальной сети министерство.

Читайте такжеМИД Литвы: Эскалация на Донбассе - четкий сигнал для противников санкций против России

Как сообщал УНИАН, ранее МИД Литвы опубликовал доказательства того, что граждане РФ получали официальные документы с отметками, что Крым – это Россия за несколько месяцев до аннексии полуострова.



