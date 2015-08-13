В Днепропетровске Вилкулу напомнили о долгострое за 22 миллиона
Сегодня ночью на одном из самых скандальных долгостроев Днепропетровска - надземном переходе через проспект им. газеты Правда активисты разместили баннер с текстом «Этот переход был построен Вилкулом за 22 млн. грн.» и «Вилкул! Забери это железо в Кривой Рог!».
Активисты, разместившие баннер, напоминают днепропетровцам о стоимости этого недостроя и невыполненных обещаниях тогдашнего председателя Днепропетровской ОГА Александра Вилкула.
На данный момент ни одна политическая или общественная организация пока не заявила о своей причастности к данному заявлению.
Напомним, проект строительства надземного пешеходного перехода начался в 2011 году. По задумке авторов проекта, на главной транспортной артерии левобережной части Днепропетровска должны были возвести семь надземных переходов с эскалаторами, что позволило бы ликвидировать на Правде все светофоры, сделав проспект магистралью беспрерывного движения.
Каждый переход должен был быть оборудован 4 эскалаторами, специальным подъемником для людей с ограниченными физическими возможностями и накрыт крышей. На строительство переходов выделили по разным оценкам от 22 до 26,5 млн. грн. Но в рамках проекта был установлен металлический каркас только одного перехода.
В конце апреля горсовет Днепропетровска выделил еще 12 млн. грн. на завершение строительства этого перехода.