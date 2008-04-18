Медведько заявляет, что в деле об отравлении Ющенко есть 5-6 фигурантов

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что в деле об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО следствием выделены "5-6 фигурантов".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"Я хочу сказать, что проделан огромнейший объем следственно-оперативных действий. Направление расследования уже сужено до предела. И мы сейчас отрабатываем, есть 5-6 фигурантов, которые, по нашему мнению, причастны к этому страшному преступлению", - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

"Я думаю, что мы через определенное время все-таки выйдем на то, что мы сможем сказать, кто эти лица", - подчеркнул он, добавив, что это дело "не дает ему спать".

По словам генпрокурора, "в этом уголовном деле очень много нового".

"Вы знаете, что была создана новая следственно-оперативная группа. Многие и многие лица, которые занимают высокие посты – политики, депутаты – мягко говоря, они уже стонут от работы этой группы. Иной раз, встречаясь со мной, говорят: "Александр Иванович, ну, сколько можно!", - отметил А.МЕДВЕДЬКО.

Обращаясь к журналистам, он также отметил, что понимает, что они "хотели бы, чтобы я назвал имена и так далее". "Но поймите меня, это касается, прежде всего, первого лица государства. Такие преступления просто так не раскрываются. Их очень тяжело расследовать", - разъяснил генпрокурор.

"Но мы, я считаю, на правильном пути, и через определенное время скажем, кто совершил эти действия", - заверил А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.